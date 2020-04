Gérer les peurs de nos enfants

Durant cette période de confinement, nous sommes parfois démunis face aux peurs, au stress de nos enfants, des émotions qui font échos à notre propre anxiété.



Je vais vous présenter aujourd’hui trois étapes pour accompagner nos enfants dans la gestion de leurs peurs, de leur stress.



Tout d’abord, accueillons et validons le ressenti des enfants. Aidons-les à identifier ce qu’ils ressentent et comment cela se manifeste dans leur corps. Permettons-leur d’exprimer leurs émotions sous différentes formes : en les nommant, en les dessinant, en les mimant….. Identifier et nommer ses émotions permettra de pouvoir les gérer.



Et rappelons aux enfants qu’il est normal d’avoir peur, d’être inquiet, d’être triste... Qu’il n’y a pas pas de bonnes ou de mauvaises émotions. C’est OK. On peut d’ailleurs nous aussi, sans dramatiser, partager nos propres émotions.



Ensuite, rassurons nos enfants. Expliquons leur que des personnes dignes de confiance prennent en charge la situation : des soignants, des scientifiques, le gouvernement, les enseignants... D’ailleurs, attention au discours que nous tenons. Critiquer ou remettre en cause les décisions prises par les autorités risque d’augmenter les peurs de nos enfants.



Rassurer nos enfants, c’est aussi leur dire la vérité, les tenir informés, avec des mots simples, adaptés à leur âge, sans dramatiser ni minimiser. Privilégier les échanges plutôt que l’accès aux médias qui sont générateurs d’anxiété. Limiter l’accès aux médias et sélectionner avec eux les sources d’informations les plus adaptées à leur âge.



Troisième étape, après avoir accueilli les émotions des enfants, les avoir rassurés, aidons les enfants à se recentrer sur le positif de la situation. On n’a pas le choix, nous sommes confinés pour plusieurs semaines encore, qu’est-ce qu’on va pouvoir faire de bien ? Comment mettre à profit ce temps à la maison, en famille ? Que peut-on vivre qu’on ne vit pas d’habitude ?



Cela les aidera à réguler leurs émotions et leurs pensées.