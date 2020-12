Grandir, entre Bible et psychanalyse - 18 janvier 2021 à 17:00

Le lundi à 17h, le mardi à 16h et le samedi à 11h

Grandir ... entre Bible et psychanalyse : une série de dix émissions sous forme d'entretiens croisés entre Vanessa Greindl, psychanalyste, et Jean-François Grégoire, théologien. Les conversations, animées par Geneviève Bergé, vont au droit au coeur des thématiques familiales les plus actuelles sous le double éclairage de la théologie et des textes bibliques, et de la psychanalyse. Même si les textes bibliques constituent une des références de l'émission, ce sont bien les familles d'aujourd'hui, dans toute leur diversité et avec leurs problématiques propres, qui sont au coeur de chaque émission.