Harcèlement moral au travail : prévenir pour mieux agir

Depuis le 6 mai, sept dirigeants de France Télécom sont jugés à Paris pour leur "politique visant à déstabiliser les salariés". Etle 29 mai, deux propriétaires d'un supermarché Leclerc en Haute-Saône, ainsi que leur directeur commercial, ont été mis en examen pour "harcèlement moral". On en parle de plus en plus, qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ? Comment se caractérise-t-il ? Qu'est-ce que ce phénomène nous dit du monde du travail aujourd'hui ? Comment le travail peut-il rester un espace d’innovation et de créativité ?



Une entreprise de destruction

Critiques, dénigrements, isolements... Autant de pratiques dont il ne faut pas sous-estimer les conséquences psychologiques et sociales d’une vraie entreprise de destruction. Celle-ci n’est pas seulement liée à des problèmes individuels, par définition isolés mais peut être structurellement organisée, associée à une conception managériale assumée caractérisée par les intimidations et les pressions de toutes sortes.



Refonder une éthique managériale

Reste qu'il est difficile de se défendre pour le salarié. Si le droit en France s’est renforcé, le juridique doit aussi s’appuyer sur une éthique professionnelle et managériale à refonder, davantage respectueuses de la dignité de ces hommes et ces femmes salariés pour lesquels le travail ne doit pas devenir un enfer.