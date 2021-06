"Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous" : comment accueillir la providence grâce à la "synchronicité" ?

Retrouver un ancien camarade de classe dans un bus au bout du monde, tomber sur dans une librairie sur le livre dont on nous a parlé la veille, entendre la chanson qu'on n'arrivait pas à retrouver depuis des semaines...Les coïncidences sont nombreuses dans notre quotidien.

Que faire avec ces "signes" souvent troublant ? Pour répondre à cette question, Marie-Charlotte Laudier reçoit cette semaine Isabelle Fontaine, auteure en développement personnel qui vient de publier chez Eyrolles le livre "Transformez votre vie avec les synchronicités".

Qu'est ce que la synchronicité ?

La synchronicité c'est des coincidences qui font sens. Des "faux" hasards, dont on sent, dans notre intériorité, qu'ils n'en sont pas. "Ce sont des événements qui vont survenir de manière un peu simultanée et qui vont résonner entre eux, ils vont comme être liés par le sens et non par la cause" explique Isabelle Fontaine.

Ce n'est pas juste une interprétation car certaines coincidences sont trop "grosses". Pour autant, c'est nous-mêmes qui mettons du sens dans ces hasards car "il va y avoir une sorte de rencontre entre notre état intérieur, notre état psychique [...] et on va rencontrer des événements dans notre espace extérieur qui vont venir résonner" précise l'auteure de "Transformez votre vie avec les synchronicités".

Savoir accueillir les synchronicités

Donner du sens au hasard demande une attention particulière. Les synchronicités apparaissent davantage lorsque nous nous mettons dans "un état d'esprit de curiosité, d'état d'esprit d'accueil et de foi". "Plus on ouvre son esprit, plus on accueille et plus ca se produit" résume Isabelle Fontaine.

Le mot "synchronicité" a été inventé par le rival de Freud, Carl Gustav Jung. Il a a créé ce terme dans les années 20 après avoir observé ses patients en analyse. Pour expliquer ce phénomène, il raconte l'histoire du "scarabée d'or". Alors qu'il est en consultation avec une patiente qui lui raconte qu'elle a rêvé qu'on lui offrait un scarabée, il entend à ce moment-là un bruit à la fenêtre et découvre ...un scarabée. Cette coïncidence transformera complétement son travail psychanalytique jusque là très rationnel.