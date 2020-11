Je dis donc je suis

Non, exister, prouver qu'on est bien là, ce n'est pas dire n'importe quoi et répéter ce qui a été répété par d'autres. Parler c'est s'exprimer librement et pour cela il faut accepter de réfléchir, se documenter, se remettre en question. Ce n'est pas facile ? Qui a dit que ce l'était ?