Joël Thibault – Champion du monde avec le Christ

Joël Thibault est pasteur et aumônier des sportifs professionnels de haut niveau. Il raconte la façon dont il a renversé l’idole du foot dans sa vie, sa conversion et sa vocation. Il explique sa mission et la façon dont il accompagne la vie spirituelle des sportifs, dans leurs réussites comme dans leur vulnérabilité ; la gloire, l’argent, le découragement. Nous poussons les portes du vestiaire : c’est un moment privilégié avec Joël Thibault.