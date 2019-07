L'ABC des émotions 2/2 Faire la paix avec ses émotions

N'est-il pas préférable de faire la paix avec ce qui se passe en soi ? Ne plus vouloir éviter nos émotions. Ne plus vouloir tout expliquer. Pour le docteur Catherine Aimelet-Périssol, l'émotion n'est pas un problème en soi : elle ne fait que nous transmettre simplement une information.

"L'idée tout à fait fantasmée d'arriver à gérer ses émotions est une idée piège : on ne gère pas ses émotions, on écoute leur langage, on les apprivoise. C'est ça qui peut nous changer la vie." Après le best-seller "Comment apprivoiser son crocodile" (en 2002), Catherine Aimelet-Périssol revient avec un nouvel ouvrage sur les émotions, enrichi de son expérience de thérapeute et aussi des dernières avancées en matière de neurosciences, "Émotions : quand c'est plus fort que moi" (éd. Leduc.s).



Qu'est-ce qu'une émotion?

Une émotion, c'est "un mouvement". "Un mouvement vital qui démarre dans le corps quand nos sens perçoivent une situation qui perturbe l'équilibre que nous avions", explique la thérapeute. Ainsi le déséquilibre causé par l'émotion est une "expérience de rupture avec l'état initial". Parfois, ce déséquilibre nous incite à réagir, voire à sur réagir. Ce qui est intéressant de noter avec Catherine Aimelet-Périssol c'est qu'il s'agit d'un "processus de vie", elle parle d'un phénomène de vitalité".

Faut-il vouloir maîtriser ses émotions ?

Plutôt que de vouloir les gérer, mieux vaut écouter ses émotions. Le principal message du livre de Catherine Aimelet-Périssol c'est que nos émotions, il faut d'abord les écouter. "Leur donner du sens", c'est-à-dire comprendre "l'intention vitale qu'elle contient". Et que si on ne prend pas en compte le message que constitue une émotion, "on passe à côté d'une information absolument essentielle".

"Nous avons ces deux forces à l'intérieur de nous, une force vitale et un environnement socioculturel." Et il est fascinant de voir comment chaque culture a développé différentes façons d'être avec ses émotions. "Comment chaque culture a imaginé de pouvoir à la fois laisser de la place aux émotions et de pouvoir les réguler." Ainsi au Moyen Âge, le carnaval "dans son côté complètement débridé" était une une façon de "laisser de la place à cette émotivité, à cette expression débordante".

Aujourd'hui il semble que nous sommes "dans une société beaucoup de plus en plus réglementée". Et pour la thérapeute, "ce n'est pas étonnant de voir que le niveau de stress augmente, comme si la nature de chacun cherchait à retrouver une part de vitalité dont il est privé dans un cadre contraignant".