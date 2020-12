L'Adolescence 1/2 Un corps, un coeur et un cerveau en chantier

Que se passe-il dans le corps, le coeur et le cerveau d'un adolescent ? C'est un grand chantier . Cela demande un réaménagement du territoire ! selon Isabelle Filliozat.C'est aussi une période d'ypersocialisation. Les adolescents aiment être entre eux et être toujours connectés.





livre : On ne se comprends plus ! Traverser sans dommage la période des portes qui claquent entre 12 et 17 ans

d'Isabelle Filliozat chez JC Lattes