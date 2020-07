L'adolescence avec Isabelle Filliozat (2/2) Du côté des parents

Être parent est une sacrée aventure... et l'adolescence est une période de transition aussi bien pour les enfants que pour les parents. Ce que décrit Isabelle Filliozat dans son livre "On ne se comprend plus" (éd. JC Lattès), où elle s'appuie sur les neurosciences pour expliquer le comportement des adolescents. Et s'il dépendait aussi du comportement des parents ? De leur capacité à réguler leur stress, par exemple ?



"On croit que notre adolescent n'a plus besoin de nous, qu'on n'a plus le pouvoir de le protéger"

l'adolescence, un passage pour les parents aussi !

À l'adolescence des enfants, "il se passe toutes sortes de choses pour les parents", admet Isabelle Filliozat. On a tous plus ou moins vécu des bouleversements à l'adolescence. Tout cela ressort avec l'adolescence de nos enfants. Et la façon dont nos parents se sont comportés avec nous influencera forcément la façon dont on réagit avec ses propres enfants.

des Blessures d'enfance qui remontent

Très souvent, l'adolescence est le moment pour un enfant d'exprimer ses blessures d'enfance. Mais pour les parents aussi, dit la psychothérapeute : "Au moment où notre enfant est adolescent c'est le moment de retravailler, de revenir sur notre propre adolescence et de nous reposer des questions sur là où nous en sommes dans la relation avec nos propres parents."

"on croit qu'il n'a plus besoin de nous"

"Un adolescent c'est un jeune qui va partir." Ce tout-petit qu'on tenait dans les bras, c'est tout juste parfois si on le reconnaît tellement il a grandi. Et aussi, il nous échappe. "On croit qu'il n'a plus besoin de nous, qu'on n'a plus le pouvoir de le protéger." Une perte de contrôle qui génère "forcément" du stress chez les parents. Certains ont tendance à être de plus en plus inquiets ou d'autres de plus en plus sévères.

ÉMISSION RÉALISÉE EN OCTOBRE 2018