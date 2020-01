L'AFOCAL 1 : mission de lutte contre les discriminations et le harcèlement

Cette semaine dans la Relève, nous vous parlons de l'AFOCAL, une association qui propose entre autres des stages de formation BAFA. Nous recevons Amandine Canouel, Justine Fernandes-Fosse et Valeria Dolzhenkova, toutes les trois en service civique à l'AFOCAL pour une mission de lutte contre les discriminations et le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, elles nous présentent l'association et leur mission.