L'altérité : et Dieu dans tout ça ?

Le thème du mois : l'altérité. On en fait l'expérience avec le Tout-Autre, Dieu. Une rencontre qui transforme, bouscule, dérange, rassure. Le père Jean-François Noël, prêtre à Istres et Saint-Mitre-les-Remparts et psychanalyste à Aix, nous éclaire sur cette expérience spirituelle de l'altérité.