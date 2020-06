L'amour apaisé 1/3 - Passion, intimité et engagement

Existe-t-il un art de l'amour ? Oui, pour Christophe Carré, consultant en communication, aimer , ça s'apprend. Ce n'est pas un état passif dans lequel on tombe, mais une compétence que l'on peut acquérir et développer.



Les philosophes grecs qui s'intéressaient de près à l'amour en distinguaient pas moins d'une dizaine de formes différentes dont six principaux types : Eros ou l'amour passion, Ludus ou l'amour par jeu, Storge ou l'amour affection, Pragma, l'amour raisonnable et Agapé ou l'amour désintéressé. Quel est votre style amoureux ?



Chrstophe Carré vous donne avec simplicité et clarté des indices pour décrypryter les mystères de l'amour ! Lers trois pôles de l'amour sont : l'intimité, la passion et l'engagement.