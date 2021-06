L'art d'écouter

Si de nombreuses personnes et même nos proches déplorent un manque d'écoute dans notre société, c'est peut-être parce qu'écouter s'apprend... Mais quel est cet effort particulier, qui ne mobilise pas seulement notre raison, mais aussi notre corps et nos sens ? Quelques références philosophiques et un beau texte littéraire accompagnent nos questions du jour. (Livre cité : Ecoute de Mélanie Hamm - Ed Calleva)