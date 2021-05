L'autre (3) : comment l’aimer quand c’est difficile ?

Un mail envoyé un peu trop rapidement, un sms un peu sec ou un post sur les réseaux sociaux pas très délicats, et hop les relations, en famille, entre amis, au travail deviennent de plus en plus tendues et difficiles à vivre.

Parfois même ce sont des actes plus graves qui rompent définitivement les liens.

Est-ce que l’enfer c’est vraiment les autres, comme l’écrivait Jean-Paul Sartre? Est-ce possible de surmonter nos relations difficiles et conflictuelles et surtout comment faire?

Le père Jean-François NOEL, prêtre et psychanalyste nous éclaire sur ce thème pour cette troisième émission consacrée à nos rapports aux autres.