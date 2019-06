L'EFT, une technique de libération émotionnelle : exercice pratique

L'EFT (Emotional Freedom Technique) est "une technique de liberté émotionnelle", comme l'explique Sylvie Liger. Une méthode de développement personnel qui aide à "se libérer des émotions négatives qui sont engrammées dans notre corps et qui nous empêchent d'avoir un comportément adapté à une situation". Dans son livre "L'EFT, un outil pour la vie" (éd. Eyrolles), la praticienne EFT parle même de "déchets émotionnels" pour désigner ces émotions que nous ne maîtrisons pas bien et qui nous empêchent de réagir comme on le voudrait.



Qu'est-ce que l'EFT ?

L'ingénieur américain Gary Craig, qui est à l'origine de l'EFT, "nous dit que la cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique corporel". La méthode qu'il a mise au point est une technique psycho-corporelle : "psycho car on va verbaliser l'émotion et corporelle car on va stimuler des points d'acupuncture sur le haut de notre corps". En quelque sorte, on peut dire que l'EFT correspond à de l'acupuncture sans aiguilles.

En constatant l'effet d'une séance d'EFT sur l'une de ses amies, Sylvie Liger s'y est essayée à son tour avant de devenir elle-même praticienne. Elle a ainsi pu se libérer "d'une claustrophobie de plus de 45 ans". Elle qui vivait "une panique totale" à l'idée d'être enfermée dans un ascenceur, dans les toilettes publiques ou dans un parking souterrain. "Ça a été magique pour moi !"



Les 9 points d'acupuncture

"Lorque l'émotion négative est engrammée c'est un flux d'énerge iqui est coincée, explique la coach, il s'agit de la libérer pour qu'elle circule d'une façon fluide et normale." Pour cela, on tapote sur les points d'acupuncture : les "neuf points que l'on stimule en tapotant légèrement sept à huit fois sur chaque point tout en verbalisant l'émotion que l'on souhaite libérer".

Les neuf points d'acupuncture que l'on travaille en EFT sont : au début des sourcils, au coin des yeux, sous les yeux, sous le nez, dans le creux du menton, sous la clavicule, sous la poitrine et sous les aisselles.

ÉMISSION ENREGISTRÉE EN DUPLEX AVEC RCF SUD BRETAGNE