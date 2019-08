L'égalité hommes-femmes ou la guerre des sexes?

Aujourd'hui le consensus est total : nous sommes tous féministes ! Oui, mais quel féminisme ? Et pour quelles relations entre hommes et femmes, dans la société et dans le couple ? Echanges de reflexions avec Karine Triot Conseillère Conjugale et Familiale (www.conseilconjugal-angers.fr) autour du livre de Marianne Durano "Mon corps ne vous appartient pas" chez Albin Michel. Autre livre cité : Laëtitia Strauch-Bonart "Les hommes sont-ils obsolètes?" chez Fayard Editions.