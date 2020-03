L'éloge de l'interdépendance 1/4 Osez demander de l'aide !

Nouvelle série dans "La Vie est un Art" de 4 émissions avec la psychologue Rebecca Shankland, qui fait l'éloge de l'interdépendance positive, aujourd'hui où nous avons plus que jamais besoin les uns des autres.

Avancer ensemble nous rend plus heureux et plus à même de faire face aux difficultés de la vie. Oser demander de l'aide !



Grand Corps Malade - Ensemble



"Ces liens qui nous font vivre" de Rebecca Schankland et Christophe André, chez Odile Jacob.