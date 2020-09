L'endométriose, une maladie méconnue

Vous avez des règles douloureuses ? Même si elle bénéficie d'une récente médiatisation, l'endométriose reste méconnue et les personnes atteintes souffrent de la mauvaise compréhension de leur pathologie.



La Déléguée départementale aux droits des femmes organise en partenariat avec l'association Endofrance, l'hôpital de Châteauroux/Le Blanc et le réseau Périnat36 une conférence gratuite en ligne le 24 septembre de 20h à 21h30. Elle sera donnée par le spécialiste : le Docteur Thomas Hébert du CHRU de Tours. Pour suivre cette conférence il faut envoyer un mail à colloquechateauroux@endofrance.org et vous recevrez un lien pour vous connecter.