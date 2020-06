L'ennéagramme, un outil pour se construire

On a tous une manière différente d'être au monde. Il y a ceux qui vont de l'avant, ceux qui sont en retrait, les intellos, les créatifs, les optimistes... Pour mieux savoir qui l'on est et comment on interagit avec les autres, il existe un outil de développement personnel, l'ennéagramme. Il recense neuf types de personnalités. Mais n'est pas dangereux de mettre les uns et les autres dans des cases ? Explications de Marielle Bradel, auteure de "L'Ennéagramme - Un chemin de vie" (éd. DDB, 2011).

neuf types de personnalités

"Ennéagramme" vient du grec ennea qui signifie "neuf", et gramma qui veut dire "signe". Il décrit neuf types de personnalités que l'on numérote de un à neuf "justement pour éviter de les enfermer trop vite dans une appellation qui serait enfermante".

Un outil pour évoluer

"On a les neuf types en nous", précise la thérapeute. C'est "inconsciemment" que l'on se choisit un type dominant "dans notre petite enfance" et que l'on "s'interdit d'utiliser les dons des huit autres". L'ennéagramme sert à se connaître soi-même, à "repérer où on est", mais aussi à évoluer pour sortir d'un "enfermement dans lequel on s'est mis soi-même".

Émission d'archive diffusée en juin 2013