On continue aujourd'hui à évoquer ces huiles essentielles, si indispensables pour passer la saison hivernale. Et c'est ainsi que l'on découvre un point commun entre Frédérique Caudal, le naturopathe Gilles Delanoë, et le koala : l'eucalyptus ! Car c'est bien le sujet de cetté émissio parle du bienfait de cette plante et de son utlisation, notamment en duo avec le ravintsara.