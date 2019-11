L'hypersensibilité : la Ferrari des émotions 1/3

Etre à fleur de peau, ressentir toutes les émotions de façon intense, être sans filtre, se sentir atypique : il existe plusieurs formes de sensibilité élevée, estime le psychanalyste Savario Tomasella. "Concrètement, c’est avoir des sensations très fortes, les bruits, les odeurs, les parfums, les goûts, les étiquettes qui grattent. Cela se situe aussi au niveau des émotions, avec des changements de la vie intérieure au fil d’une même journée. C’est la Ferrari des émotions avec un moteur très puissant au niveau de tout ce qui est sensible", décrit-il.

Un environnement familial influant

Quand certains mondes valorisent la sensibilité au plus haut point, d’autres s’en méfient. " Il est possible que l’hypersensibilité vienne de l’environnement dans lequel on grandit. Des parents artistes, qui adorent la sensibilité, vont stimuler beaucoup leur enfant. Il y a aussi des familles qui vont exprimer leurs émotions de façon particulièrement caricaturale et qui vont induire une sensibilité supérieure à la moyenne. Les situations d’abandon ou d’enfants maltraités font aussi que la sensibilité va être exacerbée". Le plus souvent, les personnes précoces, à haut potentiel, sont hypersensibles.

Décalage culturel

Un des critères pour déterminer une hypersensibilité est le fait de se sentir original et singulier, un peu en marge. Une fragilité qui peut être difficile à vivre. Comment bien vivre sa sensibilité dans un pays marqué par une "culture française patriarcale, extrêmement rationnelle, avec des élites scientifiques qui donnent le ton et se moquent de la sensibilité " ? Interrogé par Bénédicte Draillard, Savario Tomasella estime toutefois que le féminisme et la vulgarisation psychologique où l’on parle beaucoup des émotions permettent d’évoluer sur cette question. Le christianisme et le judaïsme favorisent la sensibilité, souligne l'invité qui s’appuie sur les écrits et recherches de la psychologue américaine Elaine Aron, auteur de l’ouvrage de référence "The highly sensitive person"

se creer une bulle

Une conscience de la vie réelle, une intuition exacerbée, beaucoup d’enthousiasme et de spontanéité, de la créativité, parfois de la naïveté : voilà quelques traits propres aux hypersensibles. Ne sont-ils pas finalement restés des enfants, comme Saint-Exupéry ? " Je pense que je n’ai pas voulu devenir adulte et que je suis resté avec mon âme d’enfant", témoigne le psychologue, qui relève aussi chez les hypersensibles, une certaine irritabilité et susceptibilité. "Il y a parfois des hémorragies psychiques, cette impression d’être sans filtre et de ne pas avoir de peau. Vous n’avez pas ce cuir qui vous permet d’encaisser les coups sans problème". L’une des solutions, expose-t-il, serait de "se créer une bulle d’énergie et de lumière autour de soi, en imaginant que cette lumière nous protège". L’eau est aussi extrêmement importante pour toutes les personnes très sensibles. Pour aider un enfant hypersensible, on peut lui proposer des activités créatives, des activités autour de l'équilibre et de faire ou écouter de la musique. "Avec ces enfants, le bras de fer est la dernière des choses à faire".

Des âmes fines et lumineuses

Pour ces personnes qui vivent avec les repères du cœur et non de la raison, toute la vie affective va avoir une place centrale. "Une sensibilité très développée vient colorer les relations. Mais avec cela, il y a la peur parfois d’être abandonné, le besoin de fusion, des dépendances", décrypte Savario Tomasella. Le souhait de fidélité et de relation durable est prégnant chez ces personnes qui témoignent aussi d’une belle sensorialité dans le domaine de la tendresse.