Le stress inhérent à cette crise sanitaire se fait sentier depuis maintenant + d'un an, destabilisant nombre de personnes fragiles. Certaines associations peuvent aider les proches de ces personnes à les prendre en charge comme l'Unafam, l"Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapés psychiques. Michèle PARISOT est bénévole à l'Unafam et est aujourd'hui au micro de Catherine Norguet.