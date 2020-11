La classe flexible

c’est un concept qui nous vient d’outre-Atlantique, du Canada et des Etats-Unis notamment, qui est né avec Debbie Diller il y a 10 ans environ, au début des années 2010, et qui part du constat suivant : personne, que l’on aie 7 ou 77 ans, n’aime se voir contraint de rester immobile des heures durant dans le but d’apprendre de nouvelles notions.