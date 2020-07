La gratitude (1/2) Un mélange de surprise, de joie et d'émerveillement

Un simple merci donné ou reçu peut illuminer un visage. Et le sentiment que l'on éprouve alors a un nom : la gratitude. C'est même devenu un sujet d'étude. Rébecca Shankland publie "Les Pouvoirs de la gratitude" (éd. Odile Jacob), où elle analyse les effets de la gratitude, ce mélange subtil de surprise, de joie et d'émerveillement, au fond assez difficile à décrire. Mais qui est de façon certaine un amplificateur de joie. Pourquoi certaines personnes l'éprouvent et d'autres non ? En quelles circonstances ? Pour y répondre, voici la liste des conditions de la gratitude.



La gratitude est un "amplificateur du positif"

l'humilité

Il ne suffit pas de dire merci ou d'être poli pour éprouver de la gratitude. Car "le berceau de la gratitude, nous dit Rébecca Shankland est "dans la prise de conscience que d'autres ont pris soin de nous". Et pour avoir conscience que l'ont fait partie d'un tour, il faut précisément une petite dose d'humilité.

l'effet de surprise

Vous faites tomber votre portefeuille dans la rue et quelqu'un vous le ramasse : voilà qui peut générer de la gratitude. Surtout si vous n'aviez pas vu que vous perdiez votre portefeuille, car vous vous dites que vous êtes tombé sur quelqu'un d'honnête. Un effet de surprise doublé de reconnaissance et de joie, vous voilà empli de gratitude !



admettre que l'on a besoin de l'autre

Certes, on est plutôt dans une culture du débrouille-toi et du apprends à faire seul. Cette façon que l'on a d'encourager très tôt l'autonomie n'est pas mauvaise en soi. Mais il ne faut pas perdre de vu "ce que montrent les recherches : qu'on a besoin de vivre en relation, qu'on apprend beaucoup mieux quand on est en relation avec d'autres, qu'on ne peut pas se développer finalement sans les autres." À trop vouloir se débrouiller tout seul, prévient la psychologue, on s'expose à des "luttes infinies".

admettre que l'on a des besoins

Besoins relationnels mais pas seulement. Rébecca Shankland travaille souvent auprès de personnes souffrant d'anorexie, pour qui le sentiment de gratitude "est vraiment compliqué". Car la question du besoin - besoin de se nourrir notamment - qu'elles refusent, est au cœur de leur pathologie.

l'empathie

La gratitude implique d'être attentif à ce qui se passe et aux efforts de l'autre. Les personnes trop narcissiques ont tendance à considérer les services qui leur sont rendus comme leur étant dûs. Elle ne peuvent éprouver de la gratitude ni la joie qui l'accompagne. Dans son ouvrage, Rébecca Shankland montre en effet comme la gratitude est un "amplificateur du positif".

Émission enregistrée en décembre 2017