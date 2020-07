La gratitude (2/2) La gratitude volontaire

La gratitude est le berceau de l'humilité, pour Rébecca Shankland. Elle publie "Les Pouvoirs de la gratitude" (éd. Odile Jacob), et invite les lecteurs à choisir la gratitude.



La gratitude volontaire, c'est se reconnecter avec les forces que l'on a naturellement, comme l'écoute et l'entraide

Choisir la gratitude

On peut éprouver spontanément de la gratitude. "On peut aussi se proposer de mettre en œuvre les conditions qui permettent la gratitude." Par exemple considérer que la vie sans les autres est plus difficile. Rébecca Shankland raconte l'exemple d'une personne grande amatrice de thé, qui s'est mis un jour à considérer toute la chaîne de production du thé. Et à penser aux innombrables personnes qui lui permettent de boire son thé tous les jours. Une démarche volontaire de gratitude qui a changé son rapport aux autres et renouvelé son regard.

L'adaptation hédonique

Ce que Rébecca Shankland appelle "adaptation hédonique" correspond à la capacité de s'adapter à toutes les choses agréables du quotidien. Certes il est plus facile de s'adapter à ce qui est agréable que l'inverse. Mais des études ont montré qu'une personne de niveau de vie moyen qui gagne au loto finit toujours par revenir à ses anciennes habitudes agréables.

La gratitude et la psychologie positive

La gratitude volontaire, c'est se reconnecter avec les forces que l'on a naturellement, comme l'écoute et l'entraide. Et constater leurs effets bénéfiques sur soi et son entourage. Et pouquoi pas commencer par se souvenir chaque soir des choses heureuses de la journée. Et la chance qu'on a de les avoir vécues.

Émission enregistrée en décembre 2017