La gratitude, le secret de la pensée positive

La gratitude et la pensée positive, des sujets très tendance aujourd'hui! Mais dans le fond, à une époque comme la nôtre qui a des airs inquiets de fin de civilisation, c'est peut-être une bonne chose. Et si on commençait par dire merci? C'est l'une des premières choses qu'on apprend aux enfants. Et l'âge venu, on se rend compte que c'est là le début d'un épanouissement psychologique. Et aussi le commencement d'une vie spirituelle. En cette rentrée, le magazine Panorama lui consacre un dossier, "Cultivons la gratitude." Comme dit François-Xavier Maigre, "la somme des conversions individuelles peut modifier le collectif": exprimer sa gratitude c'est changer "en profondeur la société".



Cherchez trois raisons de dire merci par jour, vous en trouverez 18!

Les bienfaits de la gratitude

"Il faut 21 jours pour mettre en place une pratique", nous dit Christie Vanbremeersch. Et si on commençait tout de suite par la gratitude? Cherchez trois raisons de dire merci par jour, vous en trouverez 18! La gratitude, c'est un cercle vertueux. Avec Noémie Levain, l'auteure du blog "Ma vie sans moi" vient de publier un "Carnet de gratitude" (éd. Firts), où elle propose pour chaque moment de la journée des raisons d'éprouver de la gratitude: au matin "la lumière tendre et crue", à midi la nourriture, etc.

dis merci à la dame

"Au lieu de se concentrer sur l'éducation qu'on donne aux enfants - fais ci fais ça, pas ci fais pas ça, soutien Hélène Bonhomme, soyons un exemple pour eux et éprouvons cette gratitude." Et si l'on demande aux enfants de donner des raisons de dire merci, on sera étonné de la facilité qu'ils ont à dire leur joie. Il y a dans la gratitude quelque de propre à l'esprit d'enfance. La formuler c'est "rejoindre la tradition chrétienne de parole dan strad chrétienne de créer d enous mettre en route de réinventer le monde."

Qu'est-ce que la gratitude?

Éprouver de la gratitude, c'est être reconnaissant pour quelque chose de beau, du bien qui nous arrive. Hélène Bonhomme nous éclaire en précisant ce qu'est son contraire: "L'ingratitude, c'est le mépris de cette vie ordinaire, du pain au choloclat, du rayon de solei, de l'eau du robinet..." Pour l'auteure du blog "Fabuleuses au foyer", a aussi la vertu de "resserrer les liens entre les membres du foyer". Comme le dit François-Xavier Maigre, "il n'y a pas de petites occasions de remercier".

Pourquoi dire merci ça fait du bien? C'est que la gratitude oblige à être dans le moment présent. "Être ouvert au cadeau qu'est notre vie aujourd'hui." Cela suppose d'être créatif, "quand on commence à pratiquer la gratitude, la vie devient un jeu", témoigne Hélène Bonhomme.



