La lâcheté quotidienne.

On ne la repère pas, on n'en soufre pas vraiment. Elle n'est pas l'ennemi numéro 1. Elle ne sera jamais punie par la loi. Elle ne comparaîtra jamais en justice. Elle ne fait pas la Une des journaux et pourtant elle détruit, elle abîme, elle désole, elle casse. Cette lâcheté ordinaire, ce manque d'élégance de l'âme. Comparons-la avec le déni, le vrai, et non celui qui masque son hypocrisie.