La messe en famille, facon Discipline Positive

Nous avons choisi, comme alternative, de regarder en famille la messe télévisée, le dimanche, avec l’émission « Le jour du Seigneur ». Et là, il faut l’avouer, ça a été assez catastrophique. Vautrés dans

le canapé sous leur couette, les uns ricannnent, s’agitent, les autres s’énervent, se fâchent…. C’était pire que de faire l’école à la maison !! Pourtant, la messe télévisée est courte.

J’ai donc demandé aux enfants comment on pourrait faire pour mieux vivre la messse, j’ai obtenu un « Oui, oui, on va faire un effort ». Traduction : « Laisse-nous tranquille ». Et effectivement, la semaine suivante n’a pas été concluante.

J’ai donc soumis à nouveau le sujet en commençant par exprimer mes besoins. Et chacun en a fait de même :

« Moi, j’ai besoin qu’on ait une attitude comme à l’église. »

« Moi, j’ai besoin de calme, sans ricanement. »

« Oui, mais quand les frères chantent à la télé, on ne peut pas s’empêcher de rire. »

« Moi, je voudrais chanter, mais on ne connaît pas les chants. »

Après ces échanges, nous avons décidé :

- de nous installer sur des chaises, de nous lever et nous assoir au même rythme que la messe habituelle ;

- de couper le son pendant les chants et de chanter des chants choisis par les enfants, en ayant les paroles sur une feuille ;

- de prévoir un coloriage sur le thème de l’Evangile pour notre benjamine.

Pour tester, dimanche dernier, messe des Rameaux, avec le récit de la Passion qui dure 20 minutes. Nette amélioration. J’ai enfin pu vivre la messe pendant ce temps de confinement.

Prochaine étape, pendre un temps en famille pour évaluer ce qui a été mis en place et réajuster selon les besoins de chacun. Chercher des solutions, des actions concrètes à mettre en place, est beaucoup plus efficace que de se plaindre, de râler ou de critiquer. La recherche de solutions est d’ailleurs l’outils phare de la Discipline Positive. Elle permet à chacun de s’exprimer, d’être entendu et de contribuer ; elle permet une prise de conscience, une implication de tous, enfants comme parents, et renforce la cohésion familiale.