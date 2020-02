Le mercredi à 12h10 et 19h35

Plus de 12 millions d'enfants et d'adolescents ont repris le chemin de l'école en cette rentrée 2019, certains avec plus d’envies que d’autres, et plus ou moins d’appréhension… et d’ailleurs aujourd’hui, c’est le sujet de notre nouvelle chronique sur les thèmes de l’éducation, de la scolarité et de la parentalité, animée par Catherine Boiton et Virginie Orard, professionnelles de l’accompagnement sur l’ensemble de ces thématiques.