La musique et les enfants

Il faut savoir que naturellement, les mammifères dont font partie les humains sont attirés par la musique : il n’y a qu’à voir combien un nourrisson se réjouit et se détend lorsqu’il entend ses parents ou ses proches lui chanter des berceuses et des comptines. On observe alors tout l’apaisement que peut procurer de la musique. Et puis, dès qu’il a quelques mois et qu’il peut se saisir seul d’un objet, le jeune enfant adore produire lui-même des rythmes !