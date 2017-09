La pédagogie selon Céline Alvarez [2/4] L'enfant a besoin d'amour

Son livre "Les Lois naturelles de l’enfant" (éd. Les Arènes) est paru le 31 août 2016. Depuis tout le monde se l'arrache et Céline Alvarez fait le tour des plateaux de télévisions et émissions de radio. Sur les réseaux sociaux aussi on en parle. Et parmi les enseignants, elle fait débat, il y a les pro-Alvarez et les dubitatifs. Le discours que l'ex-institurice tient sur l'éducation est plein d'espoir ; sans concession, par contre, sur notre système scolaire. Céline Alvarez dit haut et fort ce dont elle dit avoir été toujours été convaincue: il est inadapté.



"Je crois vraiment qu'on est bons, qu'on est beaux, qu'on est intelligents et créatifs, qu'on a tellement de choses à donner."

contre un système scolaire qui étouffe

Au risque de "paraître stupide ou naïf", elle le déclare: "J'aime profondément l'être humain, je crois profondément en lui." D'où sa révolte devant un système scolaire qui occupe les enfants plus de six à sept heures par jour et "les étouffe". Un système qui "nous éloigne de nous-mêmes". Or, "quand on s'éloigne de soi-même et de l'autre, dit-elle, et que le potentiel s'amenuise, on perd confiance en soi, on s'éloigne des autres." Un système qui finit selon elle par rendre violent envers soi et les autres. "Je crois vraiment qu'on est bons, qu'on est beaux, qu'on est intelligents et créatifs, qu'on a tellement de choses à donner." Une conviction qui rejoint les méthodes innovantes de l'ex-institutrice dans une Education nationale parfois difficile à bouger.

Émission enregistrée en septembre 2016