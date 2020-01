À la poursuite du bonheur 3/3 L'ouverture à l'autre

Pour avoir des relations fluides avec les autres, il est bon de ne pas avoir d'attente vis à vis des autres. Paul Dewandre prend l'image d'une orange. quand on presse une orange, le jus sort du fruit. Ce n'est pas celui qui presse qui met le jus dans l'orange.On a tous en nous le jus de nos blessures d'enfance, de nos peurs et nos limites. Il faut prendre la responsabilité de notre jus, c'est moi qui suis blessé; et ne pas rejeter la faute sur les autres.



"La parabole du kayakiste" de Paul Dewandre, aux éditions Jouvence



The Turtles - Happy Together



Grand Corps Malade - Ensemble