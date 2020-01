À la poursuite du bonheur: qu'est-ce qui rend heureux au XXIe siècle?

Qui n'est pas à la recherche du bonheur ? Mais qu'est-ce qui rend heureux : est-ce l'argent, la sécurité, la vie relationnelle, l'accomplissement de soi ? Paul Dewandre, connu pour ses livres et spectacles sur Mars et Vénus, élagit son champ d'observation - les différences entre les hommes et les femmes - et publie "La parabole du kayakiste" (éd. Jouvence). Son objectif : nous aider à "comprendre l'évolution du monde dans lequel on est et comment vivre heureux dans une société en pleine mutation où les repères sont en train de changer fortement."

Le plus important pour être heureux c'est d'être bienveillant avec soi-même

Pourquoi l'image du "kayakiste" ?

Dans son livre "La parabole du kayakiste" Paul Dewandre file la métaphore du fleuve et du lac : à la sortie de la Seconde Guerre mondiale on a construit un monde sécurisé, un peu comme un lac paisible. On a mis en place le système de la Sécurité sociale et des congés payés et institué comme modèle la consommation : posséder un lave-vaisselle ou un poste de télévision. À la faveur des Trente Glorieuses, on a aménagé nos vies de façon confortable, sécurisante.

Or, depuis 40 ans "le barrage est en train de se déliter" et les "kayakistes" que nous sommes doivent se jeter dans les eaux tumultueuses du fleuve, nous dit Paul Dewandre. Avec notamment des campagnes qui se sont vidées et des services publics qui ont déserté nos petites villes, on a certes des raisons d'être inquiets. Mais sans doute faut-il admettre ceci : au XXIe siècle, nous avons moins de sécurité et nous devons envisager notre vie comme une aventure.



relire la pyramide des besoins

Mise au point dans les années 40 par le psychologue Abraham Maslow, la pyramide des besoins est une théorie qui vise à hiérarchiser les besoins humains. Il a placé à la baise de cette pyramide le besoin de sécurité - avoir un toit, de quoi manger pour le lendemain, etc. - comme étant le préalable pour ensuite apprécier les relations humaines, puis envisager un accomplissement de soi, qui intervient tout en haut de la pyramide.

À tort, nous dit Paul Dewandre, on pourrait croire avec la pyramide de Maslow que le besoin de sécurité est une garantie de bonheur. Comme si être heureux était une conséquence logique, à partir du moment où l'on possède suffisamment d'argent pour vivre en sécurité. Ce que nous dit Paul Dewandre, c'est que l'argent est certes nécessaire pour vivre en sécurité mais que cette sécurité ne nous apporte pas le bonheur : "Aujourd'hui c'est important de penser autrement." L'amour, l'amitié, la reconnaissance, le sentiment d'être utile : voilà ce qui apporte le bonheur.



être bienveillant avec soi

"Je me suis rendu compte que pour être heureux, il y a une relation qui est encore plus importante à entretenir que la relation qu'on a avec les autres, c'est la relation avec soi-même. Ce qui rend heureux véritablement c'est la capacité que l'on a à avoir une relation bienveillante avec soi."