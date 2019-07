Faire du sport est encore et toujours bon pour la santé, bien évidemment ! Frédérique Caudal revient sur le sens du mot sport et vous propose justement l'exemple de la randonnée. Comment s'y préparer ? De quoi vous faut-il vous munir avant la marche ? Réponse dans un instant en vous expliquant comment s'y préparer et de quoi il vous faut vous munir avant la marche !