La thérapie (1) : quelle est la demande d'un patient qui consulte ?

C’est une série au succès phénoménal en ce début d’année qui a inspiré notre thème ce mois-ci dans psy et spi.

Elle s’appelle “en thérapie” et totalise déjà plus de 35 millions de vidéos vues sur le site d'Arte, un record pour la chaine!

Le décor de cette série est le théâtre intime de la cure psychanalytique de 5 patients au lendemain des attentats du 13 novembre, dans un cabinet parisien.

Un face à face en huis clos entre chaque patient et leur thérapeute.

Pour le premier volet de nos émissions consacrées “la thérapie”, nous vous proposons de nous intéresser à la demande d’un patient qui décide de consulter, Quelles sont ses motivations? Quand franchit-il le pas de la cure analytique? Qu'est-ce la psychanalyse?

Ce sont les questions que nous abordons aujourd’hui avec le Père Jean François Noel, prêtre et psychanalyste.