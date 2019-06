LA VOIX DES FAMILLES - 27 juin 2019 à 19:15

Nous avons tous une famille bien sûr et c’est même la valeur qui vient en tête, toutes générations confondues. La famille c’est un peu comme le soleil, on en profite, c’est normal, il est là depuis l’origine du monde et tout tourne autour de lui. C’est un parcours- découverte afin de mieux cerner ce que représente la famille, comment elle fonctionne et transmet ces biens précieux que sont la vie, l’éducation, la culture mais aussi tout le patrimoine accumulé, par le travail de toute une vie et par les générations qui nous précèdent. La famille est le lieu même de toutes les transmissions. C’est même sur ce socle que s’est organisée la société, qui est en fait une grande famille de familles.