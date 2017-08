L'art d'être écouté - L'importance de l'écoute des grands-parents

L'art de se faire entendre, plus difficile que celui de se taire! Le psychiatre Alain Braconnier vient de publier "On ne m'écoute pas!" (éd. Odile Jacob), où il insiste sur l'indispensable - voire vital - sentiment être écouté.



Si l'écoute donne confiance, il faut avoir confiance en soi pour être écouté

Communication Vs. conversation

Paradoxalement, à l'heure d'un boom sans précédent des moyens de communication, rien ne dit que nos contemporains se sentent écouté. "Beaucoup de personnes viennent nous voir parce qu'elles ne se sentent pas écoutées", raconte le Dr. Alain Braconnier. La communication, c'est un outil qui sert à informer, à délivrer un message. La conversation, dont on dit à juste titre qu'il s'agit d'un art, met en présence et favorise un échange. Une interaction qui donne le sentiment d'exister.



une clé de la confiance en soi

Cette interaction, on la recherche à tous les âges de la vie, nous dit le psychiatre. Du bébé à la personne âgée qui est dans une maison de retraite et qui se sent seule. "À tous les âges de la vie on a besoin de sentir que quelqu'un vous écoute et vous comprend." Chez les adolescents c'est particulièrement vrai, avec une exigence très forte d'authenticité. La plupart du temps c'est auprès, non pas des parents, mais des grands-parents qu'ils trouvent cette écoute. Et bien sûr auprès de leurs pairs, de leurs amis.

Être écouté, c'est un cercle vertueux. Si l'écoute donne confiance, il faut avoir confiance en soi pour être écouté. "Il faut savoir dire les choses en étant calme et ferme pour faire passer un message."

émission diffusée le 21 juin 2017