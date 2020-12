Le baromètre des aidants

A l'UNAFAM, on écoute, on soigne, on prend en charge les personnes fragiles psychologiquement. Mais qu'en-est-il des aidants ? Envoyé en mai dernier, un questionnaire a été envoyé par l'Unafam à ses adhérents. Au micro de Catherine Norguet, Jean-Louis Laville, président délégué de l'UNAFAM de Côte-d'Or, détaille les conclusions de ce questionnaires, souvent alarmantes.