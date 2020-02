Le cerveau et les apprentissages

Comment le cerveau fonctionne-t-il et comment cette connaissance peut-elle être utile dans un contexte d'apprentissage ? Les nouvelles connaissances en neuroscience permettent de mieux accompagner les jeunes d'aujourd'hui particulièrement ceux qu'on qualifie de HPI (Haut Potentiel Intellectuel) et les "élèves à Besoin éducatifs particuliers" (EBEP) qui ont par exemple des troubles "dys". On en parle avec Gilles Leduc, professeur de philosophie au Lycée Montplaisir et formateur pour adultes à l'Institut de formation et de développement de Grenoble ; Ariane Vincent, psychologue spécialisée dans le repérage et l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel, et intervenante en milieu scolaire ; et Nathalie Meyzenq, enseignante spécialisée au lycée Montplaisir, coordinatrice de dispositif d'unité locale d'inclusion scolaire (ULIS.) et d'élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP.)