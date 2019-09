Le 4ème vendredi du mois à 11h et 19h30, rediffusion le samedi à 17h

Trouvez (enfin) les mots pour le dire et passez à l’action - face à une situation de blocage ou de conflit, - pour renouer le dialogue avec vos proches, - pour mieux vous connaître pour développer votre leadership, - pour améliorer votre impact relationnel, - face à des difficultés pour présenter votre offre professionnelle, - vous avez le sentiment de répéter des scénarios de vie, - vous désirez être dans une relation juste et vous faire respecter, Sylvie GRIMBLAT, coach professionnel et formateur en prise de parole et Guillermo Di BISOTTO, consultant en neuro-marketing et auteur du « Pitch qui claque » aux éditions Vadémécum, sont à votre écoute. Dans un cadre bienveillant et constructif, ils vous apportent un éclairage de votre situation et élaborent avec vous des solutions pratiques applicables immédiatement. Pour passer dans l’émission, contactez-nous en envoyant un mail à : le-choix-des-mots@rcf.fr