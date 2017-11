Le couple peut-il survivre à l'infidélité?

Mon conjoint est infidèle, faut-il lui pardonner ? Si chaque couple est unique, et chaque "contrat" passé entre les conjoints aussi, après l'infidélité "il y a une cassure, mais ça ne veut pas dire que tout est brisé". Marie-Aude Binet est conseillère conjugale et familiale et sexologue, au sein du cabinet Interfaces. Elle vient de publier "Infidélités et crises conjugales" (éd. Odile Jacob).



"On peut même être infidèle lorsque l'on s'occupe un peu trop de ses enfants et qu'on délaisse son conjoint, puisqu'on ne laisse plus de place dans son cœur et dans ses manifestations de tendresse"

plusieurs façons d'être infidèle

Fidélité et confiance ont la même racine, les deux mots viennent du latin fides. "Lorsqu'on est fidèle, explique Marie-Aude Binet, on souhaite rester en lien avec une personne sur un contrat commun, qu'il soit psychologique, sur des valeurs communes, psychique ou même spirituel." Il existe autant de "contrats" que de couples. Et l'infidélité c'est s'éloigner du contrat. Pour mieux comprendre ce qu'est l'infidélité, Marie-Aude Binet propose de prendre de la distance avec l'aspect "moral". Car l'infidélité concerne finalement les actes, les paroles ou les pensées de l'un des partenaires qui ne respectent pas le contrat. "Car ce n'est pas convenu à l'avance."

L'infidélité concerne un couple sur deux, mais sous toutes ses formes, pas que sexuelle. "On peut même être infidèle lorsque l'on s'occupe un peu trop de ses enfants et qu'on délaisse son conjoint, puisqu'on ne laisse plus de place dans son cœur et dans ses manifestations de tendresse." L'infidélité c'est aussi parfois le fait d'un des conjoints qui préfère la pornographie. Marie-Aude Binet reçoit de plus en plus d'hommes qui deviennent "addicts à la pornographie et à la masturbation et qui délaissent leur conjointe".

Infidélité, Le pardon ne sera pas immédiat

Après l'infidélité, au sein du couple "il y a une cassure, mais ça ne veut pas dire que tout est brisé". Pour la conseillère conjugale, s'il y a toujours la possibilité de rester en couple, c'est difficile et cela prend du temps pour retrouver la confiance. Marie-Aude Binet observe que la plupart du temps ce sont les deux conjoints qui sont blessés par l'infidélité de l'un.

Bien sûr chaque histoire est unique. Et chacun réagit selon les termes du contrat passé au sein du couple, même s'il n'a pas été formulé ou écrit, cela peut être un contrat implicite. "Ce qui est sûr c'est que l'annonce ou la découverte de l'infidélité peut provoquer un traumatisme chez la personne qui la subit, et ça peut être très compliqué à vivre pour la personne infidèle qui n'a pas eu l'intention de blesser l'autre."

Quelles sont Les causes de l'infidélité ?

Si l'infidélité est une épreuve, les causes qui l'ont provoquée sont multiples. On parle souvent de la crise de la quarantaine, mais la soixantaine venue, le départ à la retraite peut aussi être la raison d'un bouleversement existentiel. Marie-Aude Binet constate aussi qu'un deuil peut faire ressurgir des histoires pasées. Pour certaines personnes, rencontrer des difficultés d'ordre professionnel incite à rechercher du réconfort en dehors de son couple. Mais il existe aussi des causes internes au couple, comme le fait de ne plus rien partager ensemble, de ne plus communiquer, etc.

Ce qui est sûr c'est que si l'on veut reconstruire son couple après l'infidélité, il sera nécessaire de bien en identifier les raisons. Et de pouvoir en discuter ensemble. Solliciter l'aide d'un conseiller conjugal peut aider à trouver les mots, à dialoguer dans l'apaisement et guider la démarche vers une confiance retrouvée.