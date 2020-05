Le défi du Couple 3/4 La souffrance est l'aiguillon du changement

On s'aime, on décide de vivre ensemble, on y croit dur comme fer et, après quelques années, un insidieux malaise s'installe : "On est ensemble mais je me sens parfois très seul(e)..."



Voile passager ou pénible réalité quotidienne ? Que signifie cette solitude dans le couple et comment y faire face ?



Christophe Fauré, psychiatre, aide à identifier les origines de cette solitude/isolement qui peut mettre en péril le couple : les attentes déçues, l'espoir impossible de réparer les blessures du passé, le désir de fusion, l'abscence d'objectifs communs ...



Pause musicale : Les frangines - Ensemble





"Ensemble mais seuls" du docteur Christophe Fauré

"Apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple" chez Albin Michel

" Le couple brisé" chez Albin Michel.

"Le chemin le moins fréquenté" de Scott Peck