Le défi du couple avec Christophe Fauré (2/4)

On a beau être en couple, on peut éprouver un sentiment de solitude. Spécialiste "des ruptures de vie" - deuil, fin de vie, mais aussi séparation, divorce, etc. - le Dr Christophe Fauré a écrit de nombreux ouvrages sur le couple, et notamment "Ensemble, mais seuls - Apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple" (éd. Albin Michel, 2009).



L'impression de faire partie des meubles

"Il a une composante de solitude dans la relation de couple, mais tout dépend comment on la comprend, comment elle est vécue." Ce sur quoi se penche Christophe Fauré dans son ouvrage, c'est une situation de couple où, malgré un sentiment d'attachement qui reste, l'un des conjoints ressent un malaise, une solitude amère.

"L'impression de devenir transparent, comme un meuble" pour son conjoint. Constater que "les opinions, les attentes, les désirs qu'on a, sont regardés comme quantité presque négligeable".



une "grande souffrance au quotidien"

Ce type de situation engendre une "grande souffrance au quotidien". Le conjoint qui se sent ignoré subit un "dénigrement de soi" et cela peut devenir une forme de "maltraitance par le fait de ne plus du tout être pris en compte par son compagnon ou sa compagne".

Se sentir dévalorisé, perdre confiance en soi... Et malgré tout, devoir tenir les rôles inhérents à la vie de famille, à une vie sociale. On peut en venir à une "position étrange de se sentir seul dans son couple et en même temps de montrer aux autres une image de son couple qui va bien et où tout sembler aller". Même si en réalité un "mur de silence et de non-regard" sépare les conjoints.



Quand le silence s'installe

Quand l'indifférence s'installe, note le psychiatre, très rares sont les conjoints qui arrivent à en parler au sein du couple. "On s'adresse plus à un proche qu'à la personne directement concernée." Peur de la réaction de l'autre ? Peur d'entendre des choses sur soi ?

Ce silence conduit à ce que Christophe Fauré appelle "une posture de calme désespérance". Où ce qui manque, c'est "un regard sur soi". "Le regard de l'autre - le regard d'amour, d'affection, de tendresse - ça nous dit en clair : tu existes, tu es une personne qui compte, qui a une valeur, qui a une dignité fondamentale."