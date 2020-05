Le défi du couple avec Christophe Fauré (3/4)

On s'aime, on décide de vivre ensemble, on y croit dur comme fer et, après quelques années, un insidieux malaise s'installe : "On est ensemble mais je me sens parfois très seul(e)..." Cette situation génère un mal-être, un inconfort, une tristesse, une amertume... A partir de cela, on se demande ce qu'il se passe. Et "souvent la souffrance, c'est l'aiguillon du changement", remarque le Dr Fauré. Il peut aussi y avoir un événement particulier, comme la découverte d'une relation extra-conjugale, qui peut être le point de départ d'un questionnement : comment en sommes-nous arrivés là et comment as-tu transgresser ce contrat ? "Via les enfants, on peut aussi se rendre compte qu'on est en train de les élever dans un contexte où il n'y a pas forcément ce qu'il faut pour que cela soit paisible", remarque Christophe Fauré.

UNE SOUFFRANCE LIée aux évenements EXTERIEURs

Un deuil, une période de chômage, une maladie grave ou des difficultés économiques peuvent aussi abîmer le couple. "Soit on peut décider de faire front uni, soit on n'arrive pas à faire front et souvent c'est un peu l'indication que le couple avant l'événement était un peu en souffrance". Dans le cas du deuil d'un enfant, le psychiatre constate que les deux parents sont happés chacun à l'intérieur d'eux-mêmes, où se distillent la peine et leur nouvelle modalité de lien avec leur enfant. "Il y a l'impression d'une distance. La réalité d'un processus de deuil est qu'on n'est pas dans le même lieu, qu'on peut être avec la personne qu'on aime le plus au monde qui a perdu le même petit que soi et en même temps avoir l'impression que l'autre est très loin de soi. Alors que c'est complètement normal. Le pont entre les deux solitudes fondamentales, c'est le pont d'amour, où on accueille aussi cette dimension d'impuissance".

L'AMOUR : C'EST DU TRAVAIL

Scott Peck, dans "Le chemin le moins fréquenté", dit que "l'amour, c'est la volonté de se dépasser afin de répondre aux besoins de l'autre et de mes propres besoins". L'amour, c'est un choix ! L'amour, c'est du travail ! "Si on prend la relation d'amour comme un acquis, c'est une vaste erreur. Est-ce que par les paroles que j'ai, par les actes que je pose, par les pensées que j'ai, est-ce que ceci contribue à nourrir le lien qui est là ? Si cette relation est si importante, pourquoi je ne fais pas cet effort là? Ce n'est pas sexy du tout de rechoisir un corps que l'on voit depuis 20 ans, ce n'est pas sexy du tout de repartir en vacances dans des endroits qu'on connaît par coeur et d'essayer de trouver un peu de fraicheur là-dedans et de curiosité. Et si c'est vraiment insupportable, on peut nommer les choses et c'est là où est notre responsabilité de dire à l'autre que ceci ne nous convient plus. L'autre n'est pas devin !"

Voile passager ou pénible réalité quotidienne ? Que signifie cette solitude dans le couple et comment y faire face ?

Christophe Fauré, psychiatre, aide à identifier les origines de cette solitude/isolement qui peut mettre en péril le couple : les attentes déçues, l'espoir impossible de réparer les blessures du passé, le désir de fusion, l'abscence d'objectifs communs ...

