Le deuil (2/3) Les étapes du deuil

Après un deuil, on est à tout jamais différent. La perte d'un proche, qu'elle soit prévisible ou brutale, est un traumatisme dont les répercussions physiques, psychologiques, relationnelles, sociales et aussi spirituelles, se font sentir tout au long de la vie. Or, quelle place accorde-t-on au deuil ? Notre société occidentale s'est coupée d'une connaissance ancestrale, dont chacun se nourrissait. Le Dr Christophe Fauré travaille depuis plus de 20 ans sur le sujet. Son ouvrage de référence "Vivre le deuil au jour le jour" (éd. Albin Michel, 1994) a été réédité. Il s'inspire du témoignage de milliers de personnes.



le choc

La première étape du deuil est celle du choc, nous explique le Dr Fauré. "C'est comme une anesthésie émotionelle, qui peut durer quelques jours, quelques semaines." Durant cette période, on a tendance à refuser ce qui s'impose à nous, comme une forme de "protection psychique".

Pour le psychiatre, les rituels sont essentiels. "La veillée mortuaire est un moment important : voir le corps peut aider." Essentiels, les rituels sont une façon de poser des gestes, delui dire au revoir et "d'honorer la personne que l'on a perdue".



La recherche

"La deuxième étape est une étape de recherche ou de fuite", observe le psychiatre. "Je peux mettre des photos partout, je vais porter les vêtements du défunt, je vais porter son eau de toilette et je ne cesserai de parler de lui..." Une façon de "continuer sur la lancée de la relation" qui n'a rien de pathologique et qui dure en moyenne six à 10 mois. "Certains même disent recevoir des signes apaisants de la personne défunte comme de la voir quelques secondes, l'entendre ou bien encore sentir sa présence..."



Vers l'apaisement

La troisième étape est une phase de destructuration où l'on peut avoir l'impression de devenir fou. On peut considérer qu'il existe une quatrième étape, plus apaisée. Mais dans ce processus, le temps est important. Il faut avoir confiance, insiste le psychiatre.

