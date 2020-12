Le don de dyslexie : la méthode Ron Davis

Dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dysphasie... Les troubles dys sont

fréquents : en France, ils concerneraient actuellement près de 8% des

enfants d’âge scolaire.

Derrière cette réalité destabilisante pour l’enfant qui se sent différent,

pour le parent qui se sent parfois impuissant, y-a-t-il seulement des

difficultés ? N’y aurait-il pas aussi un trésor caché ?

De quelles ressources et compétences spécifiques cette expérience des

troubles dys parle-t-elle ?

Isabelle Bonnet-Thomas est facilitante de la méthode Davis. Elle nous

présente le fonctionnement cognitif spécifique des enfants dys et nous

parle de la méthode Ron Davis, qui permet aux personnes souffrant de

troubles dys de développer de nouvelles compétences et de progresser

dans les apprentissages.



