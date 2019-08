Le four à micro-ondes et ses effets sur le corps

Le four est à micro-ondes est un appareil que l'on utilise très régulièrement sans pour autant bien connaître son fonctionnement. Que se passe-t-il alors réellement avant d'entendre ce "ding" qui nous annonce que nous allons pouvoir manger ? Et quel est l'effet du micro-onde sur la nourriture, et à fortiori notre corps ? Toutes ces interrogations trouveront une réponse dans le magazine Santé + de cette semaine !