Le Gem 36 : un remède à la morosité

Comment garder le moral face à la crise liée au virus ? Chômage partiel, isolement, difficultés financières, arrêt des activités... la période est difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous. Angélique, Véronique et Sylvain ont accepté de nous livrer leurs témoignages.



Entre ressentis et espoirs, ils ont encore des projets et surtout ils ont gardé leur joie de vivre ; car tous les trois ont un point en commun : ils sont membre du Gem 36, le Groupement d'Entraide Mutuelle de l'Indre.



Et pour signer la pétition évoquée dans l'émission c'est par ici : https://petitions.senat.fr/initiatives/i-416