Le jeu, sa place dans la famille

Au programme de ce Midi en Famille :

- Chronique Nathalie Jacquot : la place du jeu dans la famille

Nathalie Jacquot, conseillère conjugale et familiale évoque cette semaine le jeu et sa place dans la famille.

- Chronique Notaire : les dons manuels

L'intérêt et les limites des dons manuels On connait tous l'intérêt du don manuel en ce qu'il a de très simple étant un don d'argent qui se réalise par un simple virement et, généralement, dans le mois qui suit, une déclaration fiscale auprès du centre des impôts du domicile du bénéficiaire. Tout ça est d'une simplicité bonhomme et ça a évidemment beaucoup de succès. Pour autant, il convient d'être prudent. Quelles sont les contraintes et les réserves au don manuel dont il faut bien avoir conscience ?

- Les bibliothèques de Grenoble restent ouvertes pendant ce nouveau confinement.

