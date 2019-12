Le matérialisme, comment s'en sortir ?

Force est de constater que nous sommes passés d’une société de production à une société de consommation, voir de sur consommation ! Dominique Bourdon nous invite à réfléchir à ce thème du matérialisme en présence de ses 2 coachs et plus particulièrement à comment en sortir car le matérialisme ne rend pas heureux et nous prive d’une certaine liberté.